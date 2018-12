Tragica vigilia di Natale sulle strade del Basso Molise. Un incidente si è verificato sulle Piane di Larino, proprio vicino al bivio, nei pressi del distributore di benzina. Tre le auto coinvolte e purtroppo un uomo è deceduto. Si tratta di Antonio Iacovino, 69 anni di Larino. Viaggiava sulla sua Lancia Y e stava rientrando proprio nel centro frentano quando c’è stato il terribile schianto con una Hyundai Kona che invece si dirigeva a Termoli. Il 69enne purtroppo è morto sul colpo, per lui non c’è stato nulla da fare. Tre le persone rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso del San Timoteo dai volontari della Croce di Padre Pio e della Croce di San Gerardo. Si trovavano tutte sulla Hyundai Kona che dopo lo schianto e l’impatto anche con una terza vettura, una Opel station wagon, è finita in una cunetta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri di Larino e la polizia stradale che si è occupata dei rilevi. Non sono ancora chiare le cause del terribile schianto. Forse un malore o una distrazione. La pioggia non c’entra nulla, al momento dell’incidente l’asfalto era asciutto. Poco dopo lo schianto, invece, sulla zona, si è abbattuto un acquazzone. Sono stati i vigili del fuoco a liberare il corpo del 69enne rimasto incastrato tra le lamiere stritolate. Il magistrato di turno ha deciso di non effettuare l’autopsia e il corpo di Antonio Iacovino è stato restituito ai familiari. Lascia la moglie e due figli. Sconvolta la comunità di Larino, dove l’uomo era molto conosciuto per il suo lavoro, fino a pochi anni fa aveva gestito una macelleria in viale Giulio Cesare. Domani alle 10,30 i funerali nella parrocchia della Beata Vergine delle Grazie.