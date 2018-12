Venafro. Controlli preventivi dei Carabinieri, scattano le denunce per droga e alcol

Continuano senza sosta i servizi preventivi attuati dai Carabinieri del Comando Compagnia di Venafro che, nella corso della trascorsa nottata , hanno eseguito un servizio a largo raggio di controllo del territorio con l’impiego di 6 pattuglie delle Stazioni e del Nucleo Radiomobile, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria, nonché al contrasto alla norme comportamentali alla guida dei veicoli. L’attività preventiva maggiormente intensificatasi con l’approssimarsi delle festività, ha riguardato in particolare la vigilanza nelle aree che potrebbero rappresentare luoghi interessati dal consumo e dalla vendita di sostanze stupefacenti da parte dei giovani nonché agli obiettivi maggiormente esposti a rischio furti e rapine. Numerosi posti di controllo sono stati specificatamente predisposti sulle principali arterie e nel centro cittadino nel corso dei quali sono stati controllati tutti i mezzi in transito ed eseguite numerose perquisizioni veicolari e personali, in particolare a carico di soggetti che risultavano gravati da pregiudizi penali. Nel corso del servizio sono stati controllati 50 veicoli, identificate 74 persone di cui 12 di maggiore interesse operativo; contestate 4 violazioni al codice stradale con decurtazione di 12 punti sulle patenti; 1 persona è stata segnalata amministrativamente per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente con rinvenimento di 4 grammi di Hashish che il soggetto occultava nelle parti intime, mentre un 50enne sottoposto a controllo etilometrico, è risultato ubriaco con tasso alcolemico pari a 1.40 G/L, di molto superiore al consentito; l’uomo è stato quindi denunciato e si è visto portare via il veicolo nonché la patente di guida.

Tale dispositivo di capillare controllo del territorio verrà replicato in questo periodo di festività natalizie e di fine anno dal Comando Provinciale Carabinieri di Isernia al fine di garantire a tutti i cittadini la rassicurante presenza deg