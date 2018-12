Ultimi acquisti per allestire il tradizionale cenone della vigilia ed il pranzo di Natale. Supermercati presi letteralmente d’assalto sin dal mattino, con la gente in fila per acquistare il pesce, che sarà il protagonista indiscusso del cenone di questa sera. Una cena che sarà a base di prodotti ittici: baccalà preparato in diverse varianti: arracanato, al sugo, lessato e condito con olio, prezzemolo e limone. E poi l’anguilla. Ma non mancano i primi, con i tradizionali spaghetti con le vongole o il risotto ai frutti di mare. Sulle tavole dei molisani non mancherà la verdura, in particolare quella campestre, saltata in padella con aglio, olio e peperoncino, ma ci sarà spazio anche per la pizza e minestra, un piatto della tradizione molisana fatta da pizza di granone e verdura.

E dopo una serata trascorsa a tavola fino a tardi, si replica a Natale, con il tradizionale pranzo. Ed in questo caso il menu prevede zuppa di cardi con polpettine di carne, lasagne o cannelloni come primi e carne a volontà, con agnello, in particolare. Non mancheranno i dolci tipici del Molise, i calcioni ripieni di marmellata, le screppelle e tanta frutta, secca o fresca a seconda dei gusti. Il tutto innaffiato da ottimo vino locale. Secondo le stime di Coldiretti ogni famiglia quest’anno spenderà all’incirca 90 euro, con un occhio sempre attento al portafogli, limitando al minimo gli sprechi.