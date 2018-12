É diventato realtà il centro polivalente immaginato dall’amministrazione comunale, all’indomani della decisione di abbattere la vecchia scuola accanto al municipio e di mettere la parola fine al degrado dell’area. Per Fornelli si tratta di un risultato di notevole importanza, poiché consente agli alunni di fare attività in un edificio sicuro. Al tempo stesso tutte le associazioni e i cittadini potranno contare su un piccolo auditorium dove organizzare eventi di ogni genere, ha sottolineato il sindaco Giovanni Tedeschi: “Abbiamo realizzato un piccolo Auditorium, nella piazza antistante la casa comunale, dove sorgeva la vecchia scuola abbattuta completamente per motivi di sicurezza. Una struttura moderna e funzionale che servirà da spazio aperto alla cittadinanza e per tutte le attività sociali del popoloso comune della provincia di Isernia. Nel contempo la nuova struttura verrà messa a disposizione delle locali scuole e di tutte le associazioni che operano sul territorio”. Durante la cerimonia inaugurale è stato presentato anche lo scuolabus che rappresenta un grande motivo di orgoglio per tutta la comunità fornellese: è il premio per la vittoria centrata all’ultima edizione della trasmissione “Mezzogiorno in famiglia”. Come sottolineato dal primo cittadino, la struttura sarà utilizzata in primis dalla scuola. Un altro decisivo passo in avanti sul fronte della sicurezza, ma anche della didattica, ha detto il dirigente scolastico Ilaria Lecci. La cerimonia è stata arricchita dal concerto di Natale degli alunni della scuola primaria di Fornelli.