Non volevano contestare nè gli artisti, nè una meritevole iniziativa musicale come quella del concerto di Natale, ma gli ex dipendenti Ittierre, in attesa da cinque mesi di una indennità di mobilità che non arriva e chissà mai se arriverà, hanno ritenuto che un momento di aggregazione come quello del concerto di Natale, con il presumibile arrivo di tutti i politici, fosse l’occasione giusta per gridare tutta la loro rabbia.

Rabbia da disperati, da persone ombra, da fantasmi di una società che, dimenticandoli, tenta di cancellarli.

Ma non è possibile.

Gli ex dipendenti Ittierre, saranno pure le ombre di quelli che erano un giorno, ma anche queste ombre hanno le loro famiglie, i loro figli, i loro problemi e i loro debiti e sicuramente almeno una cosa l’avrebbero meritata: quella di non essere presi in giro in maniera così sfacciata.

È questo il senso della civilissima manifestazione di protesta degli ex dipendenti Ittierre del comitato Lavoro e Dignità e del loro portavoce, Emilio Izzo, davanti all’auditorium d’Isernia. Alla fine l’unico amministratore pubblico che si è fermato e li ha avvicinati è stato Giacomo d’Apollonio, il sindaco di Isernia, gli altri hanno preferito tirare dritto, facendo finta di non vedere.