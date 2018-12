Lavoro,dopo 4 anni sbloccati gli incentivi alle imprese. Oscuri i criteri per la scelta dei beneficiari

DI GIOVANNI MINICOZZI

A distanza di circa cinque anni la Regione ha deciso, finalmente, di erogare il finanziamento alle imprese, finanziamento relativo al bonus correlato alle assunzioni dei lavoratori svantaggiati inseriti nel programma denominato Azione di Sistema Welfare To Work per le politiche di reimpiego. Il capo del dipartimento regionale del servizio per l’occupazione Claudio Iocca, infatti, con determinazione N. 7620 dello scorso 20 dicembre ha disciplinato l’erogazione del contributo nella misura di cinquemila euro per le assunzioni a tempo indeterminato, apprendistato e trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro. Duemila euro, invece, per ogni assunzione con contratto a tempo determinato. Gli aiuti vengono concessi per un periodo continuativo di occupazione pari a dodici mesi. La determina in parola stabilisce di liquidare i benefici seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ammesse. Fin qui tutto in regola ma non si può parlare di graduatoria poiché è stato scelto il criterio dell’ordine cronologico. Inoltre rispetto al progetto iniziale finanziato con oltre un milione di euro e rispetto alle tante richieste ammesse non si comprende il motivo per il quale il dirigente abbia determinato il fabbisogno complessivo a soli 593.375.00 euro. Comunque prendiamo atto della decisione assunta dal Dott.Claudio Iocca , presumibilmente su indicazione della giunta regionale, ma chiediamo trasparenza, sia dai centri per l’impiego sia dal dipartimento politiche per l’occupazione, relativamente alle aziende che sono state prescelte, con criteri opinabili, per l’erogazione dei contributi. Naturalmente nei prossimi giorni approfondiremo questo aspetto e ve ne daremo conto con la speranza che l’elenco delle imprese beneficiarie sia risettoso della normativa in vigore.