Sabato 22 dicembre 2018 ore 19,00 presso la parrocchia di San Timoteo uno stimolante “Concerto natalizio” da parte del gruppo ANCIENT SOULS gospel and spiritual song con la partecipazione di Chetyl Nickerson già vocalist di Ray Charles.

Un ricco programma con i celeberrimi brani natalizi nutriti da tanta altra sensibilità musicale di grande prestigio come Imagine di I. Lenon, Alleluja di J. Choen, Oh happy day di E. Hawkins, Silent Night e altri

Alla guida del Direttore Rita D’addona il gruppo si esibirà con una motivazione altamente umanitaria e solidaristica. Non a caso a proporlo è la parrocchia centrale di san Timoteo in collaborazione con l’AVIS e la Onlus Iktus che si occupa della casa famiglia “IKTUS Lucia e Bernardo Bertolino” che ospita detenuti ed ex detenuti.

“Il Natale – spiega don Benito Giorgetta, parroco di San Timoteo e responsabile di Iktus onlus – è la festa della solidarietà per eccellenza: Dio viene ad abitare la storia umana assumendola e facendo sue tutte le debolezze e fragilità umane unitamente alle ferite da cui è segnato ogni individuo in difficoltà. Per questo motivo, in questa singolare circostanza, si vuole ricordare a ciascuno il compito della restituzione di ciò che si è ricevuto.

I donatori di sangue o di organi, la casa Famiglia che ospita detenuti sono uno stimolo a riflettere su questo ed una occasione per coinvolgersi di persona secondo le proprie disponibilità e intenzioni solidarizzando con chi necessita di aiuto, sostegno e conforto”.

Al termine del concerto, che prevede l’ingresso libero, sarà chiesta un’offerta di sostegno alla casa famiglia.

Un grazie particolare agli artisti che si esibiranno, al presidente Avisino termolese, Ianieri Mario e tutti coloro che hanno collaborato.