Primo posto in assoluto in Italia per capacità di attrarre pazienti da fuori regione, primo posto assoluto per incremento di lavori scientifici. Sono davvero notevoli gli obiettivi raggiunti dal Neuromed nell’ultimo anno. A certificarlo, dati alla mano, è il Ministero della Salute, presentando i risultati conseguiti dagli istituti di ricerca e cura italiani nel campo della ricerca sanitaria. Il report conferma la capacità dell’istituto di Pozzilli di attirare utenti da ogni angolo d’Italia, andando ben oltre la media nazionale. Il Neuromed fa infatti registrare 84 punti percentuali, con uno scarto di oltre il 20% sul secondo classificato. Importantissimi anche i risultati legati ai lavori scientifici. Il dati ministeriali elaborati dalla Direzione generale della Ricerca e dell’Innovazione in Sanità, confermano – qualora ve ne fosse ancora bisogno – che la ricerca Neuromed è di assoluto spessore. E spicca nel panorama nazionale anche per quantità e qualità. Anche in questo caso le pubblicazioni scientifiche sono ben al di sopra della media nazionale. Il report del ministero della Salute costituisce una testimonianza oggettiva e ufficiale del livello di eccellenza raggiunto dalla struttura molisana, da anni punto di riferimento non solo per la nostra regione, ma per una vastissima area del Paese, mettendo tra l’altro la parola fine ai “viaggi della speranza” verso le regioni del Nord. Non è un caso, dunque, che il Neuromed collabori con le migliori realtà scientifiche presenti in Europa e nel resto del mondo. Né che i risultati delle sue ricerche riscuotano interesse a livello globale, come testimoniano gli studi sulla dieta mediterranea, di recente protagonisti di uno speciale andato in onda sulla CNN.