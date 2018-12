Pelle secca dâ€™inverno: prendersene cura prima che diventi dermatite

Per molte persone l’inverno diventa una delle stagioni peggiori: questo per colpa del vento e delle temperature gelide, che possono causare notevoli problemi cutanei come pelle secca e arrossamenti. Si tratta infatti di due eventi atmosferici che possono avere delle pesanti conseguenze sulla cute: sia il vento che il freddo sono in grado di disidratare la pelle e, inoltre, indebolendo il film idrolipidico causano irritazioni e rossori, oltre a prurito e in certi casi dolore. È dunque necessario vedere qualche idea e rimedio utile per proteggere la pelle dai danni del freddo.

Idratare la pelle al meglio

Idratare la pelle durante l’inverno significa intervenire dall’interno e anche dall’esterno: è quindi necessario non solo bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) ma anche usare i prodotti cosmetici appositi. Attenzione, però, perché se la pelle si arrossa e si secca troppo potrebbe trattarsi di orticaria da freddo. In questi casi, la cosa migliore da fare è rivolgersi ad un medico e applicare una crema specifica per la dermatite , in modo da lenire subito i sintomi.

Attenzione alla doccia e alla schiuma

È sempre il caso di evitare di fare docce troppo calde, perché le temperature elevate dell’acqua possono a loro volta indebolire il film idrolipidico della cute. Lo stesso discorso può essere fatto per gli agenti e per i prodotti schiumogeni: la schiuma, infatti, altera il pH della pelle e la rende maggiormente soggetta alla dispersione dei liquidi.

Riparare i danni con gli antiossidanti

Una cute continuamente soggetta agli attacchi degli elementi esterni (atmosferici e non) fatica non poco ad auto-ripararsi. È in queste circostanze che bisogna sfruttare al massimo le ore notturne, ovvero quelle in cui la cute si rigenera. Per darle uno stimolo ulteriore è consigliabile optare per aiutarla con agenti antiossidanti e l’uso di cosmetici a base di acido glicolico, vitamina C e retinolo. Anche i cosmetici a base di bava di lumaca è molto utile, in quanto ottima per riparare i tessuti.

Attenzione all’alimentazione

Non basta bere acqua per idratare il corpo dall’interno: anche l’alimentazione, difatti, assume un ruolo molto importante in questo senso. Gli alimenti migliori per raggiungere questo obiettivo sono la frutta e le verdure, dato che contengono grandi quantità di acqua, oltre alle preziose vitamine e ai minerali.

Rimedi naturali

Si chiude con i rimedi naturali per la pelle secca , fra cui spicca ad esempio la maschera per il viso al miele: quest’ultimo, infatti, oltre ad idratare la pelle sa è anche in grado di nutrirla e ammorbidirla. Un secondo rimedio utile è l’acqua termale, indicatissima per via del suo potere idratante e per i tanti minerali contenuti al suo interno che restituiscono alla pelle gli elementi di cui ha bisogno.

Per evitare che la pelle secca possa sviluppare la dermatite, è sempre il caso di agire tempestivamente: fortunatamente, bastano poche e semplici mosse per riportarla al meglio della sua forma.