Venafro. Operaio precipita dal traliccio, Terna: pronti a dare supporto alla famiglia

È stato trasferito a San Giovanni Rotondo l’operaio di 55 anni che l’altra mattina è precipitato da un traliccio mentre stava lavorando sulla linea elettrica tra Capriati e Presenzano. Le condizioni restano gravi. La prognosi è riservata. L’uomo, dopo l’incidente in località Ponte Reale di Venafro, era stato trasportato al Veneziale di Isernia. Successivamente è stato trasferito al Rummo di Benevento. Ora un nuovo trasferimento, stavolta in Puglia. Intanto sull’incidente occorso a Venafro, interviene Terna, uno dei principali operatori europei di reti per la trasmissione dell’energia: “Relativamente all’incidente avvenuto ieri al tecnico di una società appaltatrice incaricata della manutenzione della linea elettrica Capriati – Presenzano, nel Comune di Venafro, Terna, profondamente dispiaciuta per l’accaduto, esprime l’augurio di pronta guarigione ed è in ogni caso vicina ai familiari per ogni supporto. Terna fa sapere inoltre che l’incidente è avvenuto mentre il tecnico stava operando su una struttura di appoggio, utilizzata dalla ditta appaltatrice per questo tipo di attività, posta nelle vicinanze del sostegno al fine di realizzare l’intervento previsto. Non si è quindi verificato alcun cedimento del traliccio”.