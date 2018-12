Era originaria di Agnone Pina Orlando, la donna di 38 anni morta questa mattina dopo essersi gettata nel Tevere. Sono ancora in corso invece le ricerche delle figlie, due gemelle di 5 mesi. A denunciare la scomparsa il marito, ingegnere, anche lui originario della città altomolisana. Agli inquirenti ha riferito di essersi svegliato questa mattina senza trovare moglie e figlie in casa. La porta di casa era aperta.

Come detto sono ancora in corso le ricerche dei Vigili del fuoco nelle acque del fiume, oltre che della Polizia. Ci si sta concentrando soprattutto al Testaccio. Era la zona in cui abitava la giovane agnonese. E dove – hanno raccontato alcuni testimoni – è stata vista lanciarsi nel fiume. Vigili e poliziotti hanno rovistato anche nei cassonetti, ma delle bimbe purtroppo ancora nessuna traccia.

Si teme che il terribile gesto sia la conseguenza di una depressione post partum. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, ipotizzando l’omicidio-suicidio. L’inchiesta è stata affidata al pm Mario Palazzi.