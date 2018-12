La TGS di Telemolise presenta il calenadario 2019

di Giuseppe Formato

A due settimane dal successo di ‘Telemolise nel Cuore’, Gran Galà di ‘Domenica Sport’, la redazione sportiva guidata dal giornalista Antonio Di Lallo ritorna a incontrare i suoi telespettatori. Domani, giovedì 20 dicembre 2018, a partire dalle ore 18, il direttore della testata giornalistica sportiva di Telemolise, i giornalisti e i tecnici della redazione saranno al ‘Coriolis’ per la presentazione del calendario 2019.

“Rinnoviamo per il settimo anno consecutivo la nostra tradizione – /ha spiegato il giornalista Antonio Di Lallo – Abbiamo iniziato nel 2013 e, viste le tante richieste che ci giungono durante il corso dell’anno, da parte dei nostri sponsor e dei telespettatori, abbiamo dato continuità al calendario”.

“Il calendario è un modo per entrare ancor di più nelle case dei nostri telespettatori /- le parole diDi Lallo- Col telegiornale sportivo ogni giorno e con le trasmissioni ‘Domenica Sport’ e ‘Molise a Calci’ siamo già molto presenti. Col calendario chiudiamo il cerchio”.

Antonio Di Lallo, che nel corso del Gran Galà, è stato premiato, insieme ad alcuni suoi colleghi, con una targa per aver tagliato il traguardo dei 30 anni a Telemolise, approfitterà della presentazione del calendario 2019 (foto dei collaboratori dell’emittente, di Stefano Saliola e di Michele Milano) per brindare, col suo staff, con i telespettatori, amici e sponsor della redazione sportiva di Telemolise.