È ricoverato in gravissime condizioni al Rummo di Benevento l’operaio di 55 anni precipitato da un traliccio nel territorio di Venafro, in località Ponte Reale, mentre stava effettuando un intervento sulla linea elettrica che va da Presenzano a Capriati. L’uomo, per cause da accertare è precipitato da un’altezza di circa 8 metri. A dare l’allarme i suoi colleghi. Sul posto è subito intervenuta un’ambulanza del 118. L’operaio è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Isernia. Dopo i primi accertamenti, è stato trasferito nel reparto di rianimazione. I vari traumi riportati hanno successivamente indotto i medici a disporre il traferimento al Rummo di Benevento. Per l’operaio si parla di una frattura alla base del cranio e di una lesione che avrebbe provocato un’emorragia interna. La prognosi è riservata. Sul grave infortunio sul lavoro indagano i Carabinieri della compagnia di Venafro.