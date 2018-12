Termoli, per il tunnel ore contate? Il Tar potrebbe bloccare tutto

Con l’udienza davanti al Tar Molise è giunta ad uno snodo decisivo la vicenda Tunnel che da anni tiene banco a Termoli. Un braccio di ferro, quello tra i comitati contrari alla realizzazione dell’opera e l’amministrazione Sbrocca, che, in pratica, ha monopolizzato il dibattito politico e amministrativo nella cittadina adriatica.

In discussione questa mattina, davanti ai giudici amministrativi, la richiesta dei comitati tesa a bloccare la realizzazione dell’opera.

Opinioni chiaramente diverse sul fronte dell’amministrazione. Secondo l’avvocato del Comune ci sono tutti i presupposti per proseguire verso la realizzazione dell’opera.

A ribadire le ipotesi di censura sono invece gli avvocati che difendono le ragioni dei Comitati.

Con la discussione davanti al Tar adesso si aprono due tipi di scenari: in caso la sospensiva non venga concessa, l’amministrazione Sbrocca potrà mettere in cantiere l’opera. In caso invece venga concessa, oltre al colpo politico durissimo che si abbatterebbe sul governo della Città adriatica, è chiaro che l’opera si bloccherebbe e toccherà ai nuovi amministratori prendere in carico la spinosa questione.