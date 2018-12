Cantieri navali trasformati in discarica: sigilli della Guardia di Finanza

Gli ex cantieri navali del porto di Termoli sono stati sequestrati. I sigilli sono stati messi intorno all’area di 2500 metri quadrati, che era stata trasformata in una discarica abusiva di fusti di olio, pneumatici, rifiuti, rottami ferrosi insieme ad alcune barche ormai distrutte. Il sequestro è stato effettuato dai finanzieri della stazione navale del porto di Termoli che hanno denunciato tre persone: l’amministratore unico e rappresentante legale della società concessionaria dell’area demaniale e altri due soci. Dovranno rispondere di danneggiamento e deturpamento ambientale e di gestione non autorizzata di rifiuti speciali. La zona è di facile accesso per chiunque e proprio per questo rappresenta un potenziale pericolo, stando alle Fiamme Gialle, considerata l’assenza di un’adeguata recinzione. Le tre barche semidistrutte poi si trovano su una zona portuale molto frequentata da turisti e pescatori. L’area era diventata un ricettacolo di sporcizia, animali e insetti proprio a pochi metri da bar e ristoranti. L’intervento dei militari ha riguardato anche un capannone di 200 metri. L’operazione si è svolta in collaborazione con l’Arpa Molise che si è occupata del monitoraggio dei rifiuti speciali. I Cantieri navali erano stati comprati all’asta per mezzo milione di euro esattamente quattro anni fa, nel dicembre 2014. Il capannone e gli uffici erano stati acquistati da un imprenditore italiano che intendeva in prima battuta, proseguire l’attività, i progetti però non sono andati mai in porto.