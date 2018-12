Venafro. Furto di legna, i Carabinieri denunciano sette persone

Sette persone della provincia di Caserta sono state denunciate in stato di libertà per furto di legna dai Carabinieri della Compagnia di Venafro a conclusione di attività investigativa avviata a seguito di denunce sporte dai proprietari terrieri, che hanno rilevato l’ammanco di alberi da legna. Il contesto investigativo permetteva ai militari di accertare che gliaccusati,tra titolari e dipendenti di un’impresa boschiva,avevano tagliato e smaltito gli alberi in varie proprietà private, senza il consenso dei denuncianti. Il danno patito si aggira ad oltre ventimila euro.

Isernia. Controlli agroalimentari da parte dei Carabinieri Forestali

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Isernia hanno eseguito controlli agroalimentari su tutto il territorio della provincia di Isernia. Dall’accertamento di un’attività commerciale, riscontravano che il responsabile non aveva aggiornato il registro della fornitura di merce che utilizzava per l’attività. Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di duemila euro.