Finanziaria da bocciare, lo ha detto l’ex sottosegretario del Pd, Paola De Micheli, a Isernia

Bocciatura senza appello per la manovra finanziaria del governo Gialloverde. E chi esprime un giudizio così netto non è l’ultimo arrivato, si tratta, infatti, di Paola De Micheli, ex sottoscegretario alle Finanze, attuale capogruppo del Pd in Commissione Bilancio alla Camera. La parlamentare è anche coordinatrice nazionale della mozione Zingaretti, l’attuale governatore della Regione Lazio, che aspira a diventare il nuovo segretario nazionale del Partito Democratico. E a Isernia, invitati da Teresa D’Achille, dirigente locale del Pd, c’erano tutti gli esponenti storici della sinistra regionale, tra cui anche la deputata di Leu, Giuseppina Occhionero. Davvero pochi gli ex Renziani presenti a Isernia. Il convegno, organizzato nella sala convegni del Musec, alla Provincia, è stato aperto da una relazione politica di Maria Teresa D’Achille, la dirigente locale del Pd che ha portato la De Micheli in Molise e che non ha nascosto le carenze di una manovra finanziaria che prevede pochi investimenti per le infrastrutture, ancora decisive e necesarie per agganciare il Molise all’Italia.