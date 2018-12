Il castello di Babbo Natale è stato creato per regalare momenti di gioia ai più piccoli che vivono a Castelpetroso e dintorni. Ma con il passare dei giorni ha conquistato davvero tutti, al punto che in tanti arrivano anche dalle regioni vicine per far vivere un sogno ai bambini o per partecipare ai tanti eventi organizzati nel periodo festivo. Il progetto è stato ideato e realizzato dallo sci club “Ski Team” di Castelpetroso. Il castello è aperto tutti i giorni fino al 6 gennaio. In questa occasione sarà organizzata una grande festa per accogliere la Befana. Durante tutto il periodo natalizio saranno proposti anche altri eventi e spettacoli di intrattenimento. Ma per i bambini sono altre le priorità: salire sulla slitta illuminata, dare sfogo alla loro creatività nel laboratorio degli elfi, ma soprattutto visitare la casa di Babbo Natale e consegnarli la letterina. Diverse, in questi giorni, anche le visite organizzate dalle scuole. Un regalo naturalmente molto apprezzato dai bambini. Il loro entusiasmo non fa altro che confermarlo.