Isernia. Ustionata con l’acido dall’ex, la lezione di Gessica Notaro al Cuoco-Manuppella

Gessica Notaro, già Miss Romagna, è un’addestratrice di delfini. A gennaio dello scorso anno il suo ex compagno – che non si rassegnava alla fine della loro relazione – le ustionò il viso con l’acido. Ma lei ha subito trovato la forza di reagire. Ha mostrato il suo volto in pubblico al Maurizio Costanzo Show, poi ha partecipato a “Ballando con le Stelle”, sempre con un obiettivo: essere un esempio per le tante donne vittime di violenza. Ed è stato proprio questo il motivo che l’ha spinta a partecipare all’incontro “Non una di meno”, organizzato dal liceo ‘Cuoco-Manuppella’ di Isernia. Gessica aveva già denunciato il suo ex per stalking. Se la cavò con un ammonimento. Evidentemente la strada da fare è ancora lunga, ma la prevenzione può aiutare. E si fa prevenzione anche parlandone nelle scuole, dove i ragazzi per fortuna i ragazzi appaiono molto interessati. Durante l’incontro è stata inaugurata anche una panchina. Donata dal Comune alla scuola, è stata dipinta di rosso. E’ il simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. È stata dedicata alla giovane isernina Stefania Cancelliere, uccisa dal suo ex marito.