Oggi pomeriggio, il nuovo Prefetto di Isernia, la dottoressa Cinzia Guercio, si è incontrata a palazzo San Francesco con il Sindaco Giacomo d’Apollonio. Nella stanza del primo cittadino, il Prefetto e il Sindaco si sono intrattenuti cordialmente per una ventina di minuti. Quindi, nella sala ‘Raucci’, la neo titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo ha fatto la conoscenza dell’intera giunta comunale, del presidente del consiglio, del segretario generale e dei dirigenti dell’ente.

Il nuovo Prefetto proviene dagli uffici romani del Ministero dell’Interno, dove ha svolto l’incarico di direttore centrale dei Servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale. In passato, Guercio è stata Commissario in alcuni Comuni campani e presso l’azienda ospedaliera di Caserta.