Gam, Amadori e Avicola Vicentina “inaffidabili”. Duro attacco di Alfonso Mainelli (Area Matese)

DI GIOVANNI MINICOZZI

Acquisita la cassa integrazione per altri sei mesi, fino al 4 maggio 2019, gli operai della Gam guardano ora con preoccupazione alla ripresa dell’attività produttiva ancora incerta. In particolare, secondo molti lavoratori Avicola Vicentina, che ha acquisito la Gam, non sarebbe in grado di garantire l’occupazione ai 260 dipendenti. A rincarare la dose ci ha pensato il responsabile dell’associazione Area Matese Alfonso Mainelli, da sempre critico sull’operazione Gam e sulla cessione della filiera avicola molisana:

“L’Avicola Vicentina è una società a responsabilità limitata con un capitale sociale di 50.000 euro. Alla chiusura del bilancio del 2017 ha fatto registrare una perdita di esercizio pari a 1.119.000 euro e una disponibilità di cassa inferiore a 23.000 euro. Ora bisogna tener presente che al tavolo ministeriale siede Avicola Vicentina e non Amadori come si crede nel Molise. Quindi a trattare e’ una società che non ha quel merito bancario, quelle referenze finanziarie tali da giustificare gli impegni per contratti di parecchi milioni di euro. Questa è la questione“.

– Quindi la SpA Amadori nulla c’entra con Avicola Vicentina?

“Tecnicamente e giuridicamente Amadori è solo un investitore e il socio unico di Avicola Vicentina però se si verifica il bilancio della Srl Avicola Vicentina si vede che loro, così come prevede la Legge per la pubblicità ai terzi, dichiarano che Amadori non ha alcuna ingerenza nell’amministrazione della società. Ciò significa che questa Avicola Vicentina pur essendo una Srl uninominale, cioè con un solo socio che e’ Alimentare Spa di Amadori il patrimonio di questa societa’ non si confonde con quello di Avicola Vicentina. Del resto la società , nel frontespizio del bilancio, dichiara l’appartenenza a un gruppo che però non è Alimentare Amadori Spa, ma la Francesco Srl che è una società finanziaria“.

– Secondo lei la società Avicola Vicentina è in grado di rilanciare la filiera avicola del Molise e di utilizzare alcune decine di milioni di euro di soldi pubblici messi in campo dal Psr?

“Io credo innanzitutto che l’Avicola Vicentina non possa essere destinataria di fondi pubblici non avendo capacità finanziaria di gestione, non dico capacita’ imprenditoriale, questo lo sanno loro se sono capaci di gestire, ma capacita’ finanziaria. Amadori avrebbe dovuto dire e dovrebbe dire se intende far fronte, fare da spalla finanziaria ad Agricola Vicentina“.

– Potrebbe esserci stata la volontà di aver acquisito la Gam per chiudere ed eliminare un concorrente scomodo?

“Fino ad oggi il risultato questo è stato, Amadori, del resto, ha investito in Abruzzo e in Puglia con il pollo biologico e quindi per quello che emerge dagli atti non c’è nessuna volontà di partecipare concretamente alla ripresa della filiera Avicola Molisana“.

Fin qui il Presidente dell’associazione Area Matese Alfonso Mainelli.

Intanto, per il prossimo 28 dicembre l’Inps ha promesso il pagamento della cassa integrazione relativa al mese di novembre e la notizia ha rasserenato in parte i lavoratori. Per loro almeno le festività di fine anno saranno meno tristi ma resta l’angoscia per la ripresa della produzione.