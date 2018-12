Un detenuto nel carcere di Campobasso, di nazionalità egiziana, ha molestato una donna agente penitenziaria. La denuncia arriva dal segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo che ha ricordato come l’uomo già in passato si sia reso protagonista di episodi di aggressioni e danneggiamento all’interno del carcere del capoluogo. Di Giacomo, nel sottolineare la situazione di criticità in cui si trovano ad operare gli agenti della casa circondariale di Campobasso, si è rivolto al ministro della Giustizia Bonafede affinché riveda la riforma del sistema carcerario elaborata dal precedente Governo. “Qualora si dovesse continuare solo con proclami – ha annunciato Di Giacomo – e senza agire concretamente con interventi legislativi, si prevede un anno di dure proteste”.