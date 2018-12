Una mostra fotografica e un libro raccontano Isernia alla fine dell’800

Si è svolta, nella Sala Raucci del Comune di Isernia, la conferenza stampa di presentazione della giornata dedicata al fotografo Federico Labella, che avrà luogo nell’auditorium Unità d’Italia domenica 16 dicembre, dalle ore 17:30. Presenti all’incontro con gli organi d’informazione: l’assessore alla cultura del Comune di Isernia, Eugenio Kniahynicki, il pronipote nonché custode delle lastre fotografiche di Labella, Marcello Veneziale, l’editore e grafico Giovanni Pallotta e il giornalista Pasquale Damiani. L’evento di domenica comprende l’apertura d’una mostra di foto di Labella, la presentazione del volume «Federico Labella, fotografie nell’Isernia di fine Ottocento» e la proiezione di un filmato del 1933 su Isernia.

«L’anno che sta per concludersi è stato ricco di eventi editoriali sull’ottocento isernino – ha affermato l’assessore Kniahynicki –. Dopo le iniziative legate alle figura di Garrucci e De Leonardis e quella della stampa del volume su Domenicantonio Milano, il Comune ha inteso patrocinare anche la presentazione del libro fotografico dedicato a Federico Labella».

«Si tratta di un volume che riproduce cento delle più belle foto di Labella – ha detto Pasquale Damiani, uno dei curatori dell’opera –. Ci mostrano Isernia e alcune altre località della nostra provincia negli ultimi anni del XIX secolo. Sono documenti visuali di rilevanza storica e antropologica».

«Federico Labella nacque a Isernia nel 1951 – ha aggiunto Marcello Veneziale –. Diplomatosi chimico farmacista nel 1873 all’università di Napoli, a ventidue anni aprì una farmacia in corso Marcelli. Furono probabilmente le sue conoscenze di chimica che lo avvicinarono all’arte fotografica, che a quel tempo veniva effettuata con lastre in vetro al bromuro d’argento».

«Per la stampa del libro – ha concluso Giovanni Pallotta – abbiamo dovuto procedere ad un delicato intervento di ricupero delle immagini originali da lastre di oltre un secolo fa. E’ stato oltremodo impegnativo, ma il risultato finale ci ripaga del lavoro. Le immagini ritraggono spesso scene di vita quotidiana, eventi importanti della vita cittadina, inaugurazioni, monumenti, foto di famiglia».

Il libro, come anticipato, verrà presentato domenica 16 dicembre, alle ore 17:30, nell’auditorium Unità d’Italia. Nella stessa data, alle ore 10, verrà aperta una mostra fotografica dedicata a Labella che resterà aperta nell’auditorium fino al 23 dicembre (orari di visita: 10-12 e 16-20).