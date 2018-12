Tir invade la strada, traffico bloccato sulla strada principale tra la 87 e bivio per Bonefro-Santa Croce

Disagi alla circolazione questo pomeriggio lungo la ex Sp146. La principale arteria di collegamento tra Casacalenda e Bonefro è stata Infatti interessata da un incidente avvenuto intorno alle 17:30, all’altezza della vecchia stazione ferroviaria. Il sinistro ha fortunatamente visto coinvolto un solo mezzo, un grosso Tir con rimorchio che, per cause ancora in corso di accertamento è finito fuori strada. Da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che il conducente abbia perso il controllo del mezzo in prossimità di una curva, finendo con la parte posteriore dello stesso all’interno di una cunetta e occupando con la parte anteriore la carreggiata. Sul posto, oltre alle unità dei vigili del fuoco anche i carabinieri delle stazioni di Ripabottoni e Colletorto, coordinati dalla compagnia di Larino guidati dal Maggiore Raffaele Iacuzio. L’intervento è tuttora in corso. E la strada è chiusa al traffico. Sul posto i mezzi Anas.