Si chiama ReGeneration Radio, è nata e vive sul web con lo scopo di dare voce ai migranti e a chi ruota intorno al mondo dell’accoglienza. A un anno di distanza dall’avvio del progetto, voluto e portato avanti dall’Associazione Arcivescovo Ettore di Filippo, presieduta da Padre Francis Tiso, è stato organizzato un incontro all’auditorium di Isernia. “Re-Generation Radio – si legge sulla pagina facebook – è una web-radio aperta e gratuita, che si propone come canale di espressione e rivendicazione per uomini e donne richiedenti asilo e rifugiati residenti nei centri di accoglienza nella provincia di Isernia; ma si propone anche come canale per approfondimenti e informazioni su attivismo sociale, non-violenza, intercultura, solidarietà internazionale, arte e dialogo interreligioso. Viene realizzata da un gruppo di persone con storie molte diverse fra loro, che vuole dare voce, a chi normalmente non ha voce, a persone che hanno sempre qualcun altro che parla al proprio posto. Siamo una radio itinerante perché quando realizziamo i nostri podcasts (episodi) andiamo a registrare ogni volta in un centro di accoglienza diverso, per dare a più persone la possibilità di far sentire la propria voce. Essi ci parlano, nella lingua che preferiscono, delle loro storie, delle loro esperienze, dei loro sogni, delle loro idee, delle loro preoccupazioni, della loro situazione in italia, di cosa funziona, e di cosa dovrebbe funzionare meglio. Gli intervistati possono anche cantare, recitare, esprimere i talenti artistici che possono essere comunicati via radio, e rendere noto il loro talento a tutti.Nella nostra radio vengono trasmesse canzoni e musiche scelte di ogni genere, periodo e parte del mondo: dalla musica elettronica a quella classica, dalla musica africana a quella europea”.

Ma questo non è l’unico progetto che l’associazione ha dedicato ai migranti. Altre iniziative hanno coinvolto i minori. Nel frattempo si punta a centrare altri obiettivi, sempre votati all’accoglienza di migranti e rifugiati. Una scelta in netta controtendenza rispetto al clima di diffidenza e intolleranza che si registra in un’ampia fetta della popolazione italiana