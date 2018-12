Due trombe marine al largo di Termoli e una violenta grandinata sulla città. Sono stati questi gli effetti del maltempo che si è abbattuto sulla costa e che per fortuna non ha provocato danni. Impressionanti e allo stesso tempo suggestive le immagini delle due trombe marine che sono state riprese da diversi cittadini e hanno fatto il giro dei social. Quelle più d’effetto sicuramente sono state le immagini girate con un cellulare direttamente a bordo di un peschereccio che si è trovato pericolosamente vicino al vortice d’aria formatosi tra cielo e mare. Nel mezzo della burrasca la sala operativa della Capitaneria di porto ha coordinato le varie operazioni di allerta e rinforzo degli ormeggi per le imbarcazioni ancorate allo scalo. Il cielo plumbeo ha poi improvvisamente lasciato spazio a una forte grandinata che ha colpito non solo Termoli, ma anche diversi comuni vicini. Le strade in pochi attimi sono state ricoperte da una coltre di ghiaccio che ha creato parecchi disagi mandando in tilt la circolazione. Diverse le chiamate di soccorso a vigili del fuoco e forze dell’ordine anche per alcuni quartieri rimasti al buio. Per fortuna però non ci sono stati danni. Il fenomeno è stato sicuramente insolito considerando il periodo, appunto dicembre. Una perturbazione sorprendente che è stata spiegata dagli esperti con lo scontro tra aria fredda arrivata da nord, che si è caricata di umidità in mare per poi incrociare l’aria mite della costa trasformandosi in un anomala grandinata. Le temperature sulla costa dopo il temporale solo scese di diversi gradi.