Telemolise nel cuore, successo per la quinta edizione del Gran Galà di Domenica sport

di Giuseppe Formato

Musica, spettacolo, premiazioni: il Gran Galà di Domenica Sport, format della redazione sportiva di Telemolise, non ha tradito le aspettative. Oltre seicento spettatori nella sala ricevimenti del Coriolis, per una serata trasformata in uno studio televisivo. Migliaia gli spettatori collegati sui canali 11, 12 e 112 del Digitale Terrestre, sui canali a Roma e nel Lazio, in diretta streaming e sui social.

Sul palco, col ‘deus ex machina’, Antonio Di Lallo, la storica collaboratrice della redazione sportiva di Telemolise, Erica Mastropietro, insieme alla co-conduttrice di ‘Domenica Sport’, Sarah Khalaf, a Miss Molise 2018, Alessandra Piscopo, e all’editore Quintino Pallante.

In chiusura della trasmissione, l’inconfondibile voce di Silvia Mezzanotte, protagonista di un’esibizione emozionante e di quelle che, difficilmente, si ha modo di assistere dal vivo. Prima dell’ex cantante dei Matia Bazar, il piano di Simone Sala che ha duettato anche con Silvia Mezzanotte, la voce di Maura Sala, la chitarra di Antonello Capuano, le cantanti protagoniste dello spettacolo ‘Cuore di Donna’, la ballerina Marcella Sammartino, il comico Maurizio Santilli. A collaborare, con il giornalista Antonio Di Lallo, sul fronte artistico l’Associazione Talenti e Artisti Molisani del presidente Michele Falcione.

Momento importante: i festeggiamenti dei 40 anni di Telemolise. L’azienda ha omaggiato sei dipendenti che da oltre trenta anni lavorano per l’emittente: i direttori Antonio Di Lallo e Manuela Petescia, il capotecnico Angelo Pompei e l’operatore di ripresa Cosmo Di Lonardo. Due targhe anche per Carlo Di Salvatore e Giorgio Calabrese, che hanno contribuito alla crescita tecnica dell’azienda.

Tra i premi, quattro riconoscimenti agli sportivi Antonella Policella, tecnico federale di ginnastica e atletica leggera, giudice internazionale della sezione ritmica; Andrea Lalli, portacolori delle Fiamme Gialle, unico italiano campione europeo di cross in tutte le categorie; Luca Massimi, miglior arbitro della Lega Pro 2017/2018 e promosso nella Can B; Roberto De Felice, ingegnere meccanico, commissario tecnico internazionale della FIA, federazione della quale è anche l’unico italiano tra i 25 commissionari delle gare della Federazione Internazionale Automobilistica.

Premiate le società Molise Tour Bike, l’Olympia Agnonese per i 50 anni di attività e la Bocciofila Monforte, fresca di medaglia d’argento Coni al Merito Sportivo, per gli 80 anni consecutivi di affiliazione alla Federbocce.

Tra i molisani che portano in alto il nome del Molise per le rispettive attività professionali, gli imprenditori Maurizio Mastrangelo e Marco Giannantonio, titolari della Holding Flower of Italy Group con sede a Dublino; Vincenzo Ferro, patron del pastificio ‘La Molisana’, azienda leader del settore con oltre 250 dipendenti che esporta il ‘made in Molise’ in oltre 80 Paesi nel mondo; e il medico Nicola Fazio, Direttore della Divisione di Oncologia Medica Gastrointestinale dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano.

Durante la serata, la redazione sportiva di Telemolise ha omaggiato di altrettante targhe anche due importanti realtà territoriali: la testata quotidiana online CBlive “per il sostegno sempre produttivo e intelligente offerto all’informazione regionale nelle sue infinite sfaccettature” e la Polisportiva Acli Campobasso per i 50 anni di attività calcistica. Riconoscimenti anche per la Garden Legno e la Generali Italia Assicurazione di Mario Mariani, che da diversi anni sostengono la redazione sportiva di Telemolise.

La chiusura della serata con la foto di gruppo dei tanti collaboratori, che quotidianamente aggiornano il Molise interessato allo sport, gli stessi che hanno contribuito all’ottima riuscita del Gran Galà, ormai appuntamento fisso del mese di dicembre molisano.

A realizzare le targhe e le statuette il laboratorio di Silvano e Axel Ciccarella, il primo storico collaboratore della redazione sportiva di Telemolise. A mettere a disposizione i panettoni è stata l’azienda Lupacchioli di Andrea Cianciullo.

Gli appuntamenti, organizzati dallo staff guidato da Antonio Di Lallo, non terminano qui: giovedì 20 dicembre 2018, a partire dalle ore 18, al Coriolis di Ripalimosani, infatti, la redazione sportiva di Telemolise presenterà il calendario 2019.