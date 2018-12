Isernia. Stelle di Natale, Checcoli: lo sport educa i ragazzi, un errore tagliare le risorse

Per gli appassionati di sport è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno a Isernia: con “Le Stelle di Natale” il comitato provinciale del Coni, presieduto da Elisabetta Lancellotta, premia le eccellenze sportive del territorio. Un riconoscimento al loro talento, ma anche al loro impegno nell’avvicinare i giovani alle varie discipline, allontanandoli così da facili tentazioni. Lo sport può e deve essere soprattutto uno strumento di crescita socio-culturale – è stato ribadito durante l’incontro. La nascita di una squadra di calcio composta dagli ospiti dei centri di accoglienza e un progetto dedicato ai minorenni non fanno altro che confermare questa vocazione. Alla cerimonia ha partecipato anche Mauro Checcoli, presidente dell’Associazione olimpica nazionale italiana e vincitore di due medaglie d’oro nell’equitazione alle Olimpiadi. “Lo sport – ha detto – è un ottimo strumento per educare i ragazzi, ma l’Italia da questo punto di vista è molto indietro. Lo Stato anziché incentivarlo continua a togliergli risorse”.