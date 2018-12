Isernia. Investe anziano vicino al centro commerciale, ore contate per il pirata della strada

Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Isernia per cerare di scoprire l’autore dell’investimento di un anziano signore, sulla strada che costeggia il centro commerciale “In Piazza” e che poi si inerpica verso il paese di Pesche.

Lo scorso 3 dicembre, l’anziana persona, stava attraversando la strada per recarsi al centro commerciale, quando è stato urtato, probabilmente da un Suv, che lo ha fatto rovinare a terra, con la conseguente rottura del femore.

Immediatamente sono scattate le indagini da parte dell’Ufficio di Prevenzione Generale della Questura, coadiuvato anche dall’Ufficio Incidenti della Sezione di Polizia Stradale di Isernia per gli accertamenti specifici, che, in base alle dichiarazioni dell’investito, la visione delle immagini immagazzinate dalle telecamere del centro commerciale ed i successivi accertamenti su alcuni veicoli, hanno fatto restringere il ventaglio delle ipotesi sull’investitore.

Gli inquirenti confidano nel buon esito delle indagini, circostanza che farebbe aggiungere, a carico dell’investitore, anche la denuncia di omissione di soccorso a seguito di investimento, oltre che di lesioni personali.