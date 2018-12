“Giovan Pietro Massari, poeta di Oratino nella Napoli del primo Seicento”, presentazione del libro

L’Associazione Culturale “Arturo Giovannitti” presenta il libro “Giovan Pietro Massari un poeta di Oratino nella Napoli del primo Seicento”, che si svolgerà a Oratino nell’Auditorium L. Altobello, sabato 29 dicembre 2018 a partire dalle ore 18.00. L’Associazione Culturale “Arturo Giovannitti” presenta il libro “Giovan Pietro Massari un poeta di Oratino nella Napoli del primo Seicento”, che si svolgerà a Oratino nell’Auditorium L. Altobello, sabato 29 dicembre 2018 a partire dalle ore 18.00.

Oltre all’autore Dante Gentile Lorusso, saranno presenti: Luca Fatica, dell’Associazione Giovannitti, Ernesto Di Renzo, antropologo, docente dell’Università di Roma Tor Vergata, lo studioso Giovanni Mascia. Modera il giornalista Antonio Fatica.

Con il libro “Giovan Pietro Massari un poeta di Oratino nella Napoli del primo Seicento” si recupera dall’oblio, dopo oltre quattrocento anni dalla sua nascita, un altro interessante personaggio che va ad arricchire la conoscenza di quella ricca galleria di figure che hanno caratterizzato il borgo, in cui gli abitanti, nel corso dei secoli, hanno saputo esprimere una straordinaria vocazione creativa.

La morte di Giovan Pietro Massari, avvenuta a Napoli nel luglio del 1656, determina l’estinzione della famiglia Massari di Oratino, presente nel piccolo borgo molisano già nel XVI secolo . La scomparsa del poeta fu molto probabilmente causata dal morbo virulento della peste che in quell’anno infierì sulla città partenopea, uccidendo duecentosettantamila persone, circa il 60% della popolazione. Da febbraio ad agosto 1656, il contagio sconvolse la capitale del Viceregno che, con i suoi 400.000 abitanti, era la seconda città dell’Europa occidentale, dopo Parigi, e del Mediterraneo, dopo Costantinopoli . A Oratino, in Contado di Molise, Massari era nato, verosimilmente, alla fine del Cinquecento e vi aveva trascorso l’infanzia. In seguito, era entrato in seminario e quindi si era trasferito a Napoli per frequentare l’università all’ombra del Vesuvio e laurearsi in “utroque iure” .