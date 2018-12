Come accade purtroppo da molti anni, quello che si avvicina sarà un Natale amaro per molti lavoratori molisani. Tra questi ci sono gli ex dipendenti dello Zuccherificio del Molise. La loro mobilitazione, dopo la chiusura dello stabilimento, va ormai avanti da oltre due anni. Riscontri da parte delle istituzioni, purtroppo, non ce ne sono state, se non un generico bando per lavori socialmente utili, una misura che, insieme a quelli dello Zuccherificio, comprende anche gli ex lavoratori di molte altre aziende, una platea sterminata che in definitiva vanifica ogni intervento. Gli ex lavoratori sono ormai allo stremo delle forze.

Davanti al Consiglio regionale anche gli operatori della Formazione professionale, in presidio permanente ormai da mesi. Anche per loro quello che si avvicina sarà un Natale di seconda mano.