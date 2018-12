Un’esperienza davvero significativa quella vissuta sia dagli studenti dell’istituto Fermi di Isernia sia dagli ospiti del carcere di Ponte San Leonardo. I ragazzi hanno potuto vedere con i propri occhi cosa si fa ogni giorno nell’istituto di pena, ma soprattutto hanno potuto confrontarsi con i detenuti. Agli studenti hanno raccontato le loro esperienze e gli errori commessi, invitandoli a stare lontani da certe situazioni, a partire dalla droga. In particolare hanno consigliato loro di studiare. Gli studenti hanno ascoltato con molta attenzione le storie dei detenuti. Hanno rivolto loro anche alcune domande, ricevendo in cambio una vera e propria lezione di vita. La visita in carcere degli studenti è stata promossa nell’ambito del progetto “Percorsi di legalità”, ideato proprio per offrire spunti di riflessione sui temi della giustizia. Ha coinvolto i detenuti impegnati nel laboratorio di lettura.