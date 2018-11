“Storia del Paesaggio”, domani all’Unimol la mostra di Franco Mulas

Domani 14 Novembre alle 17,30 presso la galleria “Aratro-Gino Marotta”, all’interno del secondo edificio Polifunzionale dell’Università del Molise sarà inaugurata la mostra antologica di Franco Mulas, curata da Lorenzo Canova e Piernicola Maria Di Iorio. Mulas rappresenta uno dei protagonisti della pittura figurativa italiana degli ultimi decenni. Le sue opere in esposizione risultano essere una selezione di lavori che vanno dagli anni Novanta a oggi, dedicati al tema del paesaggio, elemento centrale della sua ricerca dopo la sua fase più strettamente figurativa e politica degli anni Sessanta e Settanta.

Mulas discende a ritroso nel tempo per poi agganciarsi alla contemporaneità, evidenziando la sua attenzione per la Pop Art nella tavolozza acida della pittura che ricorda cromature e colature di acciaio fuso, in un flusso che immerge la sua stesura cromatica in acque della memoria e dell’inconscio, da cui sorgono lastre marmoree dove si innesta il ricordo delle Ninfee di Monet, in opere che appaiono come premonizioni di molte immagini digitali del nostro presente, tra cinema in HD e nuova pittura realizzata al computer. L’artista evoca così porzioni di natura rilette, presentando cataloghi di tramonti e una serie di “big bang” che mettono in risalto il mistero cromatico della luce, fino ad arrivare alle ultime opere in cui vi è una rappresentazione desolata e lacerante del presente.