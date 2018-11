Al di là dei luoghi comuni e delle facili battute, il Molise vanta diverse eccellenze di cui andare fieri. Il mondo della scuola non fa eccezione. Ogni anno coltiva grandi talenti, come dimostrano le vittorie o i piazzamenti ottenuti nelle varie competizioni organizzate a livello nazionale. Ma questa è solo la logica conseguenza della qualità dell’insegnamento proposto negli istituti superiori molisani. A certificarlo è la fondazione Agnelli, attraverso un’indagine condotta da Eduscopio che ha permesso di stilare la classifica delle migliori scuole italiane, basata in particolare sui risultati ottenuti dai diplomati all’università. Sono diversi gli istituti della nostra regione che si sono piazzati ai primi posti di questa speciale graduatoria. Per quanto riguarda l’indirizzo classico il migliore in regione è considerato il Pagano di Campobasso, mentre tra le scuole a indirizzo scientifico, spicca in vetta il Majorana di Isernia; appena un gradino più in basso c’è il Romita di Campobasso. La scuola isernina, tra l’altro, è la migliore anche nel raggio dei trenta chilometri, mettendo in riga gli istituti delle province di Caserta e L’Aquila. Tra le scuole a indirizzo tecnico-tecnologico la palma dell’istituto migliore spetta di diritto al Pilla di Campobasso. E questo è un dato particolarmente importante, visto che tra i parametri presi in considerazione c’è quello degli sbocchi lavorativi, ossia la concreta opportunità di trovare lavoro. Tra gli istituti a indirizzo tecnico-economico al primo posto c’è l’istituto superiore di Bojano, a seguire il Boccardi di Termoli. Per quanto riguarda l’ambito delle scienze umane l’istituto che va meglio in regione è il Cuoco di Isernia, mentre il Pertini di Campobasso è il migliore tra le scuole a indirizzo linguistico