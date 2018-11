Per chi ama viaggiare ci sono mete nel mondo che assolutamente sono imperdibili, per la loro maestosità, per lo spettacolo regalato dalla natura e per gli eventi a cui è possibile assistere. Ecco la nostra personale classifica dei 5 posti ed eventi nel mondo da non perdere.

Tra i posti da non perdere per nulla al mondo c’è la Colombia decretata dal New York Times il Paese più felice del mondo. A permetterle di raggiungere questo primato ci sono diversi fattori tra cui la popolazione giovane e quindi altamente tecnologica, la crescita economica del Paese che si coniuga perfettamente con una natura incontaminata. La Colombia è oggi considerata un vero e proprio paradiso grazie all’elevato tasso di alfabetizzazione che tocca il 98% tra i ragazzi di età compresa tra 18 e 24 anni. Tra i fattori che hanno portato ad una vera e propria rinascita c’è stata la forte lotta al narcotraffico che ha visto il suo apice con la morte di Pablo Escobar. Tra le città da non perdere c’è Bogotà, dove è possibile visitare il museo dedicato a Garcia Marquez e il centro storico la Candelara che mostra ancora i segni del colonialismo spagnolo e affascina con i suoi tetti rossi e le porte intagliate.

Tra le mete da non perdere ovviamente vi è anche la barriera corallina in Australia. Si tratta di 3000 km di coste che ospitano 400 specie diverse di corallo e 1500 specie ittiche, un vero e proprio record di biodiversità. Gli amanti dell’architettura possono invece trovare grande piacere nell’ammirare il Taj Mahal, in India. Si tratta di un palazzo fatto costruire dallo scià Jahan in onore della moglie. A renderlo prezioso il rivestimento in marmo bianco reso ancora più intrigante dalle pietre semipreziose che vi sono state incastonate, a ciò si aggiungono i giardini ornamentali e i corsi di acqua che rendono tutto l’ambiente sublime. La perfezione architettonica si raggiunge anche nel complesso di Alhambra di Granada in Spagna. Si tratta di un’espressione di arte islamica segno del dominio moresco. Anche in questo caso marmi, torri che svettano sulla città e giardini rendono una sensazione di grandiosità e pace sublime.