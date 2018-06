Preistoria, alla Sorbona di Parigi presentati tre siti archeologici molisani

Anche il Molise protagonista a Parigi, in questi giorni e fino al 9 giugno, al 18esimo Congresso internazionale di Scienze preistoriche e protostoriche, che si svolge all’Università la Sorbona. Sede di grande prestigio per un confronto tra ricercatori e studiosi di tutto il mondo, in particolare sul tema dell’adattamento e la sostenibilità delle società preistoriche e protostoriche ai cambiamenti climatici. Diverse le sessioni. Un focus approfondito su preistoria e protostoria che unisce diverse discipline.

Per il Molise sono tre i siti presentati alla Sorbona: Isernia La Pineta, Guado San Nicola a Monteroduni e Grotta Reali a Rocchetta al Volturno. Tutti in provincia di Isernia e tutti di enorme importanza scientifica, non solo per la storia molisana e italina, ma di tutto il bacino del Mediterraneo. Sono sotto la lente da tempo, sistematicamente studiati dall’Università di Ferrara.

Il sito del Paleolitico di Isernia, datato all’incirca 700mila anni fa, con i suoi tanti materiali archeologici e paleontologici è fondamentale per ricostruire i primi insediamenti umani in Europa. A dare ancora più valore all’area è stato il ritrovamento del dente di bimbo più antico d’Italia, risalente all’incirca a 600mila anni fa, testimonianza del passaggio dell’uomo in quella zona.

Guado San Nicola, invece, datato tra 400.000 e 350.000 anni fa, è considerato un sito chiave nell’ambito del dibattito sull’origine dei complessi culturali del Paleolitico medio e delle sue relazioni con quelli precedenti, per comprendere le dinamiche insediative, comportamentali e tecnologiche nel panorama preistorico italiano ed europeo.

Individuato nel 2001, infine, il sito di Grotta Reali a Rocchetta a Volturno, datato intorno ai 40mila anni fa, fornisce, tra le altre cose, un contributo importante per l’approfondimento della transizione tra Homo neanderthalensis e Homo sapiens.

Sempre alla Sorbona di Parigi, poi, ricercatori molisani hanno portato i risultati della missione archeologica italiana in Colombia che ha come obiettivo lo sviluppo delle conoscenze sulla preistoria colombiana. Si tratta di Brunella Muttillo, Giuseppe Lembo ed Ettore Rufo.