Regionali: Mara Carfagna a Termoli e Campomarino, “non accettiamo veti da Di Maio”. Berlusconi venerdì in Molise

La neo eletta vice presidente della Camera dei deputati Mara Carfagna è stata a Termoli e a Campomarino per sostenere Forza Italia alle Regionali del 22 aprile. A Termoli insieme ai vertici regionali del partito, con la deputata Anna Elsa Tartaglione e l’eurodeputato Aldo Patriciello, ha partecipato a un incontro con la candidata termolese Rita Colaci che ha chiesto all’ex ministro alle pari opportunità di farsi portavoce di una proposta di legge per dare un reddito alle donne che si dedicano alla famiglia, utilizzando i contributi silenti. Per la Carfagna le Regionali del Molise hanno un significato esclusivamente locale, confermando allo stesso tempo la visita in Molise di Silvio Berlusconi. “Non dobbiamo dare a queste elezioni un significato che non hanno. Certo è invece che il Molise è tra le regioni con meno crescita e con maggiore tasso di disoccupazione soprattutto giovanile. E per questo che il Molise deve far segnare la svolta e affidarsi a chi ha sempre governato bene” ha commentato la Carfagna.

E sulla proposta di Luigi Di Maio di un Governo nazionale senza Berlusconi e dunque senza Forza Italia , la Carfagna ha dichiarato: “non solo non hanno dimistichezza con la geografia e con i congiuntivi, ma anche con il diritto costituzionale. Noi come coalizione abbiamo vinto le elezioni e non accettiamo veti da chi è arrivato secondo alle elezioni”. Tappa per la deputata di Forza Italia pure a Campomarino, dove ha incontrato i cittadini insieme al candidato Nicola Cavaliere secondo il quale Forza Italia e il centrodestra, forti del rapporto con il territorio si giocano una partita importante per tornare a governare.

A Campomarino la Carfagna è stata raggiunta anche dal candidato presidente Donato Toma. Il vicepresidente della Camera ha ricordato i governi di “efficienza, efficacia e trasparenza” che hanno caratterizzato il centrodestra, sottolineando, al contrario, quelli che ha definito ‘disastri’, là dove i Cinque Stelle hanno finora governato, da Livorno, a Roma, a Torino. E tra venerdì e sabato è atteso Silvio Berlusconi a Termoli, Campobasso e Isernia.