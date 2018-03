Liberi e Uguali: “Per le regionali pronti a dialogare col PD ma ad una condizione, via Frattura e Fanelli”

di PASQUALE DI BELLO

Nonostante il risultato non proprio entusiasmante conseguito sul piano nazionale, l’atmosfera per Leu Molise è a dir poco raggiante. La neo onorevole Giuseppina Occhionero, il rettore Giammaria Palmieri e l’avvocato Oreste Campopiano si sono presentati in conferenza stampa col sorriso smagliante di chi ha appena vinto il primo premio alla lotteria Italia. Ed è una soddisfazione comprensibile. Liberi e Uguali elegge in Molise un parlamentare e segna un punto a proprio favore in prospettiva delle prossime regionali del 22 aprile. “La casa del centrosinistra siamo noi” – hanno detto a chiare lettere – “e da noi che comincia la ricostruzione in vista dei prossimi appuntamenti”. Si sono dichiarati aperti al dialogo, PD compreso, ma ad una condizione, quella di un forte segnale di discontinuità con la gestione Frattura-Fanelli. Entrambi considerati, insieme a tutto il gruppo dirigente che li circonda, responsabili delle politiche di destra realizzate in questi anni.

I tempi stringono e la definizione delle candidature non lascia spazi a tentennamenti. Tra le ipotesi in campo, quella della candidatura a presidente della Regione del Rettore Palmieri che si è dichiarato assolutamente indisponibile a politiche inciuciste e ad alleanze spurie. Allo stesso tempo, tuttavia, ha fatto capire di essere in campo qualora sante alleanze e cosidetti governi di salute pubblica fossero scongiurati. Insomma, Palmieri c’è, ma solo in un percorso chiaro e marcatamente di centrosinistra.