Gianni Stinziani eroe civile insignito del Presidente Mattarella, gli auguri del sindaco di Trivento, Pasquale Corallo. La notizia è arrivata ieri, 24 febbraio 2024, direttamente dalla sala stampa del Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 30 Ufficiali dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, tra questi il triventino Gianni Stinziani con questa motivazione: per la sua determinazione nel voler creare una rete nel territorio per aiutare chi vive la gestione quotidiana dei figli con spettro autistico. Un riconoscimento importante, “che premia il lavoro di anni, che sta portando avanti il nostro caro Gianni – il commento del primo cittadino Pasquale Corallo – ai lui vanno i migliori auguri e complimenti da parte mia, dell’Amministrazione comunale e dell’intera cittadinanza. Gianni è un esempio e una dimostrazione che se si vuole e se si crede in qualcosa, si possono ottenere i risultati attesi: Gianni vive in prima persona le mille difficoltà che ricadono su un nucleo familiare con una disabilità, difficoltà che aumentano se ci si trova in una contrada, in questo caso Codacchio, di un paese che si configura territorialmente come area interna, con tutte le note ristrettezze sui servizi. Dunque, la sua forza, il suo coraggio e la sua ostinazione sono una dimostrazione notevole e noi siamo orgogliosi di questo riconoscimento arrivato dal nostro Presidente Sergio Mattarella. Ricordo anche con soddisfazione, la venuta a Trivento del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, nel mese di maggio 2023, alla quale ho presentato Gianni Stinziani e abbiamo parlato con lei dei suoi progetti e proposte. Grazie Gianni – ha concluso Corallo – per quello che fai, per il tuo impegno costante e dove spesso sei pioniere, considerato che stiamo parlando, nello specifico, di una disabilità emergente, che da poco sta ricevendo l’attenzione che merita”. Trivento, a distanza di un anno, torna ad essere rappresentata nel Palazzo del Quirinale, in materia di solidarietà e impegno sociale, ricordiamo il medesimo riconoscimento andato a Maria Mastroiacovo dell’organizzazione di volontariato, Cielo e Terra.