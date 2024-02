Pergolizzi dovrà fare a meno degli squalificati Maldonado e Crysovergis, quest’ultimo sconta l’ultimo turno. Ma anche di Pacillo infortunato anche se lieve. La squadra e lo staff sono consapevoli del valore di ogni gara e che il vantaggio di due punti sulla Sambenedettese, appena conseguito, non può lasciare spazio a margini di errore. A proposito dei marchigiani, a Riccione, contro una delle migliori squadre del girone di ritorno, dovrà fare a meno di Fabbrini che ha riportato la rottura del setto nasale. Il Campobasso società chiede il supporto del caloroso tifo campobassano per affrontare la prima di sei partite casalinghe. Complessa certamente, ma non impossibile. I ciociari stanno studiando pregi e difetti dei rossoblu e saranno a Selvapiana anche rinfrancati nel morale dopo un successo rotondo ai danni del Termoli. Fra gli ex di giornata Matteo Tordella, in rossoblu fino a qualche mese fa. Domani sarà nel capoluogo anche un altro socio del Campobasso, Gardner, presente anche domenica a Senigallia. Capitolo squadra: ad ore verrà tesserato il terzo portiere argentino classe 2003, Ivan Martinez. L’altro terzo portiere Luciani ha avuto dei problemi scolastici e non è piu’ disponibile. Il Campobasso nel segno dell’ecologia. La partnership stabilita con l’associazione “Plastc Free” culminerà con una giornata dedicata all’evento contro il Riccione il prossimo sette aprile nella quale la società si sforzerà di eliminare qualsiasi oggetto di plastica all’interno di Selvapiana. Inoltre, verrà messa all’asta la maglia di uno dei protagonisti dell’attuale Campobasso ed il ricavato verrà devoluto alla suddetta associazione. Tante le iniziative extracalcistiche che il Campobasso sta ponendo in essere.



Vastogirardi concentrato sull’anticipo di domani a Notaresco dalle 14:30. Alto molisani con un solo risultato, quello della vittoria per alimentare speranze di rientrare nel giro dei play out. Alla vigilia ha parlato il rientrante dall’infortunio Gargiulo che ha vissuto il rientro, coinciso domenica scorsa, come una liberazione dopo nove mesi di assenza dal campo. Domani in campo Ruggieri dal primo minuto al posto di Visani. Dalle 14:30 Notaresco – Vastogirardi sarà diretta da Panico di Aprilia.

Termoli in attesa del Fossombrone, la migliore difesa del girone F capace anche di stoppare la Sambenedettese dopo l’iniziale vantaggio di Martiniello. I giallorossi hanno fatto ammenda dopo il brutto scivolone di Sora dove sono mancati prestazione e risultato. Carnevale riflette per mandare in campo inizialmente un undici piu’ prudente e provare a vincere l’incontro a partita in corso com’è capitato in piu’ di una circostanza. Un pareggio il risultato piu’ probabile sulla ruota di Termoli? E’ possibile, ma i giallorossi faranno di tutto per siglare la quinta vittoria casalinga stagionale.