L’H2O Sport continua nella sua grande stagione sportiva e raccoglie consensi e ottimi risultati nella manifestazione regionale di nuoto riservata agli Assoluti svoltati a Campodipietra e valida per la qualificazione ai campionati italiani. Ilario Menna stampa uno strepitoso 4’50”92 nei 400 misti centrando anche in questa specialità la qualificazione per i Criteria Nazionali Giovanili dopo quella già ottenuta nei 100 e 200 rana. Menna sarà in ottima compagnia visto che tra i grandi del nuoto ci sarà anche Lorena Visan terza nei 100 dorso con il tempo di 1’05’’55 che vale la qualificazione ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione dopo quella già ottenuta nei 100 farfalla. Per lei bronzo nei 1oo farfalla con 1’05’’75 e nei 200 misti con 2’34’’16. Chiara Antenucci è prima nei 100 (1’04’’46) e 200 dorso con il crono di 2’19’’91, con record personali frantumati e che l’avvicinano al tempo di qualificazione per i Criteria Nazionali. Per lei c’è anche un ottimo argento nei 50 dorso 30”00. Applausi a scena aperta anche per Luca Angelilli che non ha rivali nei 50 (28’’80) e 100 (1’01’’69) rana, oltre che nei 50 stile libero coperti in 23”82. Sale sul gradino più alto del podio anche Antonio Pisaturo che completa i 200 dorso in 2’19’’56. La società del capoluogo plaude anche alle ottime prestazioni di Jordan Coco secondo nei 50 dorso con il crono di 26’’81 e nei 50 stile libero con il riscontro cronometrico di 24’’60 entrambi personali. Per lui arriva anche un bronzo nei 100 stile libero coperti con il suo nuovo record di 53’’74.

Tre le medaglie conquistate da Jacopo De Lena, oro nei 1500 stile lbero chiuso con un ottimo personale di 17’’47’21, argento nei 200 dorso 2’20’’21 e bronzo nei 100 dorso 1’05’’73. Secondo gradino del podio per Jacopo Marzola nei 400 stile libero chiusi in 4’24’’28 e per Andrea Gabriele nei 200 stile libero con il riscontro cronometrico di 1’55’’60. Medaglia di bronzo per Emanuele Florio nei 50 farfalla coperti in 26’’62 e nei 200 stile libero chiusi con il crono di 1’56’’95. Per lui stesso piazzamento nei e 50 stile libero chiusi in 24’’61. Riesce a mettersi al collo due medaglie di bronzo Gabriele Marchetta con i personali abbassati sia nei nei 200 rana (2’39’’75) che nei 200 dorso completati in 2’26’’76. Lo stesso piazzamento lo ottengono con grandi miglioramenti cronometrici sia Domenico Rocco sulla distanza dei 200 farfalla coperti in 2’23’’80 che Antonio Tucci nei 100 misti chiusi con il crono di 1’07’’05. Il team biancorosso brinda anche per il terzo posto messo in bacheca da Jacopo Basile nei 50 dorso con il riscontro cronometrico di 28’’45. Sofia Silvaroli porta a casa i 100 farfalla con 1’04’’76 e i 200 misti chiusi in 2’27’’15. Per lei c’è anche l’oro nei 50 rana con un ottimo 33’’70. Sofia Cavina vince i 50 stile libero con 27’’09 e i 50 farfalla chiusi in 28’’94 oltre a conquistare il bronzo nei 50 dorso con 30’’26. Seconda posizione per Alessia Angelicola nei 100 farfalla con il riscontro cronometrico di 1’04’’93 e terza nei 50 (27’’61) e 100 (59’’98) stile libero. Doppio argento centrato da Camilla Stinziani con i nuovi personali nei 100 rana 1’18’’97 e nei 50 farfalla completati in 29’’83. Lo stesso piazzamento lo ottiene Cecilia Allegretti nei 200 stile libero con 2’15’’50. Bronzo al collo per Elena Carusi nei 50 rana (36’’12) e 100 rana con il tempo di 1’19’’65 così come per Eliana Ricciuti nei 200 dorso (2’29’’69). Terzo gradino del podio per Nicole Santorelli nei 400 stile libero con un ottimo 4’43’’86 e Arianna Marone nei 100 misti con 1’18’’38.