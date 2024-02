Per la prima volta dopo molti mesi in Molise non ci sono più pazienti covid ricoverati in ospedale. Da alcuni giorni sono vuoti sia il reparto di Malattie infettive che quello di Terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso. In drastico calo anche i contagi. Secondo i dati del bollettino ufficiale pubblicato ogni giorno dall’Azienda sanitaria regionale, gli attualmente positivi in regione sono appena 9. Un quadro molto diverso rispetto a un mese fa quando i positivi erano oltre 600 e i ricoverati covid in ospedale erano 6.