Da oggi i vigili urbani di Isernia avranno in dotazione tablet e spray urticante. Entra così nel vivo la delibera dell’assessore Domenico di Baggio per migliorare l’efficienza del corpo municipale per le strade cittadine.

Il tablet in dotazione agli 11 agenti consente di identificare i veicoli e rilevare eventuali infrazioni grazie al numero di targa del veicolo. Per facilitare l’invio della multa anche in caso di assenza sul luogo dell’infrazione è stata introdotta una mini-stampante che rilascia una copia dell’ammenda direttamente sul posto. Gli agenti hanno completato la fase di formazione che fornisce istruzioni anche sull’uso delle nuove armi in dotazione, le pistole Beretta calibro 9.