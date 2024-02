Finalmente da questa mattina partono i treni sulla linea elettrificata Isernia Roccaravindola. Tanti i passeggeri nonostante sia una domenica mattina. Molti diretti a Roma, ma non solo, anche per altre regioni d’Italia.

Soddisfatti i pendolari che si augurano che la linea sia funzionante e che non dia problemi come è successo già in passato.

Il primo treno è partito alle ore 6:05 per Napoli Centrale.



Da oggi dunque tutti i treni potranno partire e arrivare alla stazione di Isernia sfruttando la linea elettrificata, con ampi effetti positivi sull’ambiente e sui tempi di percorrenza.