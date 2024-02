L’ultimo saluto all’imprenditore triventino Paolo Felice. La notizia della scomparsa, trapelata nella mattinata di ieri, 7 febbraio 2024, ha lasciato sgomenti tutti e tanti. Sgomenti, perché nessuno si aspettava una dipartita così prematura; tanti, perché Paolo Felice era davvero amico di tutti. Un carattere speciale, con una parola giusta in ogni occasione, saggio, sensibile, spontaneo e sincero: famiglia (in particolare la moglie Annamaria, i figli Luigi e Alessio, le nuore Sara e Chiara, e gli amatissimi nipoti Paolo, Giovanni, Edoardo, Annamaria e Paolo) e amici, erano i due riferimenti imprescindibili della sua vita. La fede, la sua stella polare, dalla quale ha tratto coraggio, forza e serenità. Paolo Felice si è saputo distinguere anche nel mondo del lavoro, portando avanti un’affermata azienda di famiglia, è riuscito poi a trasmettere ai suoi figli la sua stessa passione, creando una nuova e importante realtà imprenditoriale, nel settore del calcestruzzo, conosciuta e apprezzata in tutta la regione Molise e oltre. Un uomo attento anche alle dinamiche della collettività, impegnato in prima persona, citiamo solo alcune associazioni, senza voler trascurare le molte altre, che oggi soffrono la sua assenza: la Pro Loco Terventum, Club 500 e Auto d’epoca Terventum. Di quest’ultima riportiamo l’affettuoso saluto: “te ne sei andato con la stessa discrezione di quando eri con noi. Ci mancherai, sei stato un uomo di grande saggezza, il Club da te creato e voluto ti saluta e ti porterà nel cuore. Guidaci da lassù come hai sempre fatto”. Come questa, potremmo citare tante altre testimonianze, molteplici rilasciate sui social, che tracciano il profilo di una persona amata perché capace di amare, sempre e a prescindere. Anche l’Amministrazione comunale di Trivento ha voluto esprimere il suo cordoglio per questo improvviso lutto che ha colpito i fratelli di Paolo, già amministratori comunali, Antonio e Pasquale. La redazione tutta de “Il Giornale del Molise” si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Felice. Le esequie si terranno oggi 8 febbraio 2024, dalle ore 15.30, presso la Cattedrale di Trivento.