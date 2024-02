Share on Twitter

Share on Facebook

Tra Portocannone e San Martino in Pensilis si è verificato un fatto gravissimo. Un giovane di 34 anni, la scorsa notte ha fatto un vero e proprio agguato a una donna di 42 anni che in auto stava rientrando dal lavoro a casa, a San Martino. Il giovane l’ha bloccata con la propria auto a Portocannone, lungo la Provinciale 40, trascinata fuori dall’abitacolo, l’ha colpita alla testa, si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza: la donna è riuscita a chiedere aiuto, sconvolta è stata trasportata al San Timoteo per tutte le cure del caso. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Termoli. Quattro mesi fa il 34enne aggredì anche il marito della donna, dopo aver cercato di sfondare la porta della loro abitazione con una spranga. Venne denunciato.