L’Amministrazione comunale di Trivento fa partire il progetto di doposcuola “L’angolo dei compiti”. Sono state circa 50 le iscrizioni, un risultato che ha doppiato quello dell’anno precedente, al progetto di doposcuola alla primaria di primo grado, presso l’Istituto Omnicomprensivo “Nicola Scarano” di Trivento. Della durata di 5 mesi, il progetto è stato reso possibile grazie anche al cofinanziamento dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, al quale afferisce il Comune di Trivento per la gestione associata dei servizi sociali. Le attività del dopo scuola si avranno due giorni a settimana, il martedì e il giovedì, dalle ore 14.30 alle 16.15. I ragazzi saranno seguiti da ben 4 educatrici professionali. Per chi vorrà, è previsto anche il servizio mensa, dalle 14.00 alle 14.30, a totale carico degli utenti. Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Sandra Stinziani, nonché assessore con delega alle Politiche sociali, “siamo rimasti felicemente sorpresi dal massiccio numero di iscrizioni – ha riferito il vicesindaco Stinziani – un dato certamente positivo e che premia la scelta giusta dell’amministrazione comunale. Ringrazio l’Ambito Sociale di Campobasso – chiude Stinziani- per il cofinanziamento del progetto e auguro un buon lavoro agli studenti, alla scuola e a tutte le professionalità coinvolte”.