In mattinata il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano ha ricevuto in Comune una rappresentanza di genitori del quartiere di Via Stati Uniti. Da qualche tempo nei pressi del parchetto adiacente al plesso scolastico della zona sono iniziati i lavori per la realizzazione di una mensa scolastica che, successivamente, sarà messa a disposizione degli alunni della scuola elementare e di quelli dell’infanzia di Via Stati Uniti.

I lavori comporteranno però il ridimensionamento dell’area che è attualmente destinata a parco giochi del quartiere.

Tuttavia, alla luce dell’incontro odierno, il vicesindaco reggente Vincenzo Ferrazzano si è impegnato con i genitori degli alunni e con i residenti per far avviare a breve una serie di lavori che porteranno all’intera riqualificazione dell’area del parco giochi che si trova tra Via Stati Uniti e Via Canada che tornerà così fruibile a tutti.