Presentato il contest realizzato dal Consiglio comunale dei ragazzi: “Campobasso: quando la bellezza diventa virale”. Presso la sala Giunta del Comune di Campobasso, durante la conferenza stampa, è stato presentato il contest del Consiglio comunale dei ragazzi denominato “Campobasso: quando la bellezza diventa virale”. Un concorso volto alla sensibilizzazione dei cittadini, in particolare giovani, per la tutela dell’ambiente e del decoro urbano. Nel merito, è stato pubblicato un avviso con destinatari i giovani di età compresa tra i 15 e i 19 anni, iscritti alle Scuole secondarie di secondo grado del Comune di Campobasso. Saranno selezionati e premiati i primi tre migliori reel, ossia video di promozione sociale, realizzati dai giovani studenti. “L’obiettivo primario, oltre a quello più generale di far sentire le nuove generazioni parte integrante della comunità, è far capire loro che le idee, se sono buone, si portano avanti a prescindere dalle faziosità politiche – ha riferito l’assessore alle Politiche sociali e giovanili, Luca Praitano – Con questo progetto si punta alla valorizzazione del territorio e al decoro urbano e perché no, nel futuro potremmo pensare anche alla promozione del territorio”. Durante la conferenza stampa, alla quale hanno preso parte anche i protagonisti dell’iniziativa insieme ad una rappresentanza del corpo docente, è stato messo in evidenza che l’iniziativa propone dei modelli di comportamento virtuosi e ci si augura “virali”, volendo utilizzare un termine attinente al mondo dei social, al fine di valorizzare alcune aree della Città, alla scoperta della bellezza di Campobasso. Per la candidatura al concorso occorre consultare l’avviso riportato sull’ Albo pretorio del sito del Comune di Campobasso.