Minaccia di morte il padre e lo picchia anche davanti ai carabinieri. Un giovane è stato arrestato dai militari della Compagnia di Larino dopo essere stato denunciato dallo stesso genitore. Il ragazzo già qualche mese fa aveva molestato la sua fidanzata e per questo era scattato il ‘codice rosso’ e nei suoi confronti era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla ragazza. Stavolta invece il giovane dopo una furibonda lite si è scagliato con il padre. A nulla son valsi i tentativi del genitore – riferiscono i carabinieri – che, pur di salvare il proprio figlio, ha chiesto l’intervento dei militari. E neanche l’arrivo delle forze dell’ordine ha poi calmato il ragazzo che si è scagliato nuovamente contro il padre minacciandolo di morte. Per questo è stato arrestato ed è finito in carcere. In sede di giudizio, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa di famiglia, con il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima delle violenze e di mettersi in contatto con quest’ultima in qualsiasi modo, anche attraverso interposta persona, per telefono o per via telematica.